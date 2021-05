Auto, bus e mezzi pesanti sfrecciano a ogni ora del giorno e della notte. La conseguenza è che gli abitanti di via Acquaregna sentono i palazzi vibrare sotto i piedi e vedono le mura di casa subire lesioni ogni giorno che passa. Una situazione diventata insostenibile, comune anche ai residenti di via Empolitana, viale Tomei e viale Trieste.

Per questo giovedì 27 maggio il comandante della Polizia Locale di Tivoli Roberto Carbone ha emesso un’ordinanza fissando il limite dei 30 chilometri orari per tutti i veicoli. Il provvedimento è stato adottato a seguito degli esposti di alcuni residenti in merito al potenziale pericolo dovuto alla velocità tenuta dai mezzi in transito.

Nell’ordinanza il Comandante Carbone annuncia che per fronteggiare il problema l’amministrazione comunale intende attuare delle politiche di moderazione del traffico con interventi di riqualificazione stradale mirati alla riduzione degli incidenti, dell’inquinamento atmosferico e acustico, nonché con l’apposizione di nuova segnaletica stradale verticale.