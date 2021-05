Tivoli, Dominici: “Dipende tutto da noi. Vincere ancora qui sarebbe incredibile”

Un primato da difendere con le unghie e con i denti nelle ultime due partite di campionato. La Tivoli non può e non vuole assolutamente distrarsi ma completare un cammino che è stato fin qui decisamente importante. I ragazzi di Lucidi torneranno in campo mercoledì contro l’Atletico Vescovio per poi chiudere domenica il casa dell’Atletico Lodigiani. Due sfide che si giocheranno in contemporanea con il Sora e che il Comitato regionale ha deciso di posticipare per garantire la regolarità del campionato. Il traguardo è sempre più vicino, ma come sempre sempre sarà il campo a decretare l’ultima parola: “Ci aspettano due partite importantissime – dichiara Emiliano Dominici – Sia con il Vescovio che con l’Atletico Lodigiani non possiamo commettere errori, dovremo scendere in campo soltanto per i tre punti. Abbiamo un vantaggio importante ma è vero anche che non dobbiamo concedere nulla o sottovalutare i nostri avversari. Inoltre, non dovremo pensare al Sora ma soltanto a noi stessi. Siamo noi gli artefici del nostro destino. Siamo pronti a giocarci la vittoria”. L’esterno è tornato alla Tivoli questa stagione, in un club che per lui ha già significato tanto: “Ero stato qui nell’anno della vittoria del campionato di Promozione e del centenario della società. Perciò, quando mi è arrivata di nuovo questa chiamata non ci ho pensato su due volte. La Tivoli rappresenta per molto, ed avere la possibilità di vincere il secondo campionato è una cosa incredibile”. Un giocatore, Dominici, su cui Lucidi ha fatto e intenderà ancora fare grande affidamento, considerate le sue caratteristiche: “Nasco come esterno d’attacco ma posso giocare tranquillamente anche mezz’ala o terzino. Sono tutti ruoli che so fare. Ma al di là delle mie caratteristiche, credo che la forza di questa squadra sia il gruppo nella sua totalità e questo anche grazie al mister. La rosa è formata da tutti giocatori e ragazzi validi, perciò chiunque gioca riesce ad esprimersi al massimo. Questo è il nostro vero punto di forza”.