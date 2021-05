Vaccini, App Ufirst in down

Rallentamenti dell’App

In merito alle prenotazioni per l’open day vaccinale AstraZeneca, previsto dal 2 al 6 giugno attraverso il servizio di gestione dei ticket virtuali sulla piattaforma Ufirst, la casa comunica che, a causa dell’elevato flusso di utenti sulla piattaforma, si sono verificati all’apertura delle prenotazioni dei rallentamenti.

Ufirst, che si scusa per il disservizio, è al lavoro per riportare nelle prossime ore il servizio a regime, garantendo la stessa efficienza registrata nei precedenti appuntamenti partiti con l’apertura dell’iniziativa lo scorso 15 maggio che, ad oggi, ha consentito la prenotazione in pochi minuti di circa 40.000 cittadini.