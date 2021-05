Fatte Via M. Siciliani, Via G. Mameli, Via F. Petrarca e Via Nizzaldi Solitari, oggi tocca a Via Torino e Via Milano (allegate al post le foto dei lavori). A seguire Borgo S. Antonio e le altre previste. Trattasi di interventi necessari, attesi e che, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, il Gestore e l’Azienda, non graveranno sulle casse del Comune o sulle tasche dei cittadini.