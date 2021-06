A Villa Dante arriva la Medicina dello Sport

Il periodo di fermo forzato stimola la ripresa delle attività motorie e sportive lasciate sospese, dopo la chiusura di palestre, piscine e in generale della pratica sportiva. L’errore da evitare però consiste nel riprendere con lo sport senza un adeguato controllo medico, a volte sopravvalutando le nostre possibilità. Tanti mesi di stop forzato sicuramente hanno indebolito il nostro stato di forma fisica, o hanno fatto accumulare qualche chilo di troppo. È bene sottoporsi ai protocolli di controllo con il Medico dello Sport per ottenere l’idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica. L’indicazione, oltre che obbligatoria per legge per l’iscrizione a qualsiasi palestra o centro sportivo, è quanto mai importante per chi pratica qualsiasi attività fisica “fai da te”, tema che riguarda molti appassionati ma che rappresenta anche la casistica più a rischio dal punto di vista sanitario.

Per questo INI Villa Dante ha attivato e rafforzato il servizio di medicina dello sport rendendo operativi protocolli sanitari per il rilascio delle idoneità agonistica e non

agonistica ed ora offre un servizio completo per ogni sportivo che intenda riprendere l’attività a qualsiasi livello. INI Villa Dante, dal 1979, rappresenta l’eccellenza in

campo sanitario e un punto di riferimento per la cura della salute: visite specialistiche, laboratorio analisi, screening di prevenzione, diagnostica per immagini, esami

strumentali, fisioterapia e riabilitazione, ed ora anche questo servizio di medicina dello sport, che sarà operativo a partire dal 19 giugno.

C’è la possibilità di prenotare sia la visita di idoneità non agonistica, che prevede la visita medica e l’elettrocardiogramma di base, sia la visita per chi intenda svolgere attività agonistiche, per le quali il protocollo di idoneità è più accurato e prevede, oltre la visita medica, l’elettrocardiogramma, il test da sforzo, l’esame spirometrico. Un pacchetto ancor più completo prevede di aggiungere a quest’ultimo percorso anche l’ecocardiogramma, per una valutazione più completa dello stato di salute del

cuore.

Tutte le visite sono effettuate dal medico dello sport e dal cardiologo specializzato in Medicina dello Sport. La completezza diagnostica è un tratto distintivo di Villa Dante. La Medicina dello Sport consiste in un altro servizio sanitario fondamentale per la prevenzione.