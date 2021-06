All’Albuccione pestato a sangue da due balordi il veterinario Gianluca Marchetti

La moglie e le figliolette lo aspettavano per andare finalmente a cena fuori dopo il lunghissimo lockdown. Invece a pochi metri da casa, in via dell’Albuccione, il veterinario Gianluca Marchetti è stato pestato, senza motivo, da due giovani, ed è finito in pronto soccorso. Sull’aggressione avvenuta la sera del 30 maggio ora indagano i carabinieri. Marchetti titolare della ”Clinica Veterinaria Guidonia” ha riportato lesioni per trenta giorni di prognosi. ”Uno dei due”, ha raccontato il veterinario, ”stava inseguendo una ragazza. Ho arrestato la macchina e sono stato aggredito. Non ho avuto nemmeno il tempo di slacciare la cintura. Episodi così vanno denunciati per la sicurezza di tutti”.

