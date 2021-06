D. Petrini, Ora Subiaco: “L’emergenza sanitaria a Subiaco continua”

Lo scorso sabato la coalizione Ora Subiaco ha posato il primo mattone di Fabbrica Subiaco con un tema importante, quello della sanità. La sirena ideale ha chiamato la cittadinanza a partecipare e, a distanza di soli due giorni, quella stessa sirena torna ad accendersi per sollevare l’attenzione su un’emergenza che ormai è senza fine.

Due i fatti gravi che giungono dalla struttura:

1- blocco totale di tutte le sedute operatorie che equivale all’annullamento delle 2 sole sedute previste per il mese di giugno e ad un’ulteriore attesa per 170 pazienti che necessitano di interventi;

2- nuovi ampliamenti per la REMS che vorrà dire nuovi lavori a scapito dei pazienti che si vedranno privati dei percorsi sanitari con evidenti conseguenze sulla sicurezza.

Come spiegato nel video del candidato sindaco di Ora Subiaco, Domenico Petrini, l’appello lanciato a tutte le forze politiche rispetto a questo tema così prioritario resta inascoltato. Un fatto grave soprattutto perché scelto anche da coloro che hanno responsabilità di governo e che invece hanno deciso di chiudersi nel silenzio. Anche un altro importante chiarimento giunge da Petrini: la coalizione non ha piacere di parlare sempre e costantemente dell’ospedale ma è al tempo stesso l’unica che sta facendo cadere questo velo di silenzio ed omertà che ormai non può più coprire le ore drammatiche che la struttura sta attraversando.”