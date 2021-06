Mentana – Danneggiata la sede di Fratelli d’Italia

Danneggiata la sede di Fratelli d’Italia

Alcuni individui non bene identificati (ancora per poco) hanno sradicato le bandiere di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale e il tricolore dalla facciata della sede, con esso è stato staccato anche il porta bandiera rovinando il muro sul quale era imbullonato.

Secondo il partito, tale gesto è sintomatico di un’ingerenza da parte di alcune persone che non accettano la crescita esponenziale di Fratelli d’Italia e il lavoro sul territorio , quindi per rappresaglia decidono di attaccare la nostra sede, bastione di libertà e democrazia. Gesto perpetrato per giunta il giorno dopo il nostro convegno sulla legalità e la sicurezza. Non ci metteranno mai a tacere né tantomeno riusciranno a farci indietreggiare di un centimetro. – continua nella nota il partito – siamo una realtà consolidata e radicata, che lavora a stretto contatto con il sociale e il solidale e che si schiera a spada tratta, al fianco della legalità e degli italiani. Il nostro modo di far politica evidentemente infastidiscono qualcuno che vorrebbe portare la discussione su un piano di violenza e odio.