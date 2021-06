Moricone – Struttura in legno pericolosa, divieto d’accesso a “Porta del Parco”

Il Sindaco ha richiesto al Presidente e al Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, un sopralluogo immediato presso la struttura denominata “Porta del Parco” , situata all’interno del Parco dei Monti Lucretili, ai fini della messa in sicurezza della struttura stessa per ragioni di tutela dell’incolumità pubblica;

Il verbale di sopralluogo avvenuto alla presenza del Vicesindaco, del Consigliere Comunale S.C., del Presidente dell’Università Agraria e del Responsabile dell’Ufficio

Tecnico del Parco dei Monti Lucretili, recante un accertamento sulla effettiva pericolosità e alla struttura in legno presente sul terreno sito nel territorio del Comune di Moricone, di cui al foglio 17 p.lla 183,184 e 201/p (cd Area 3 “Porta del Parco”), appartenente al Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Moricone;

L’area in questione è utilizzata dai cittadini come luogo di sosta e “pic nic”, nonostante da diversi anni sia stato apposto dal Parco Naturale Regionale di Monti

Lucretili il divieto di utilizzo della stessa, in quanto Riserva Integrale; la necessità, per quanto precede, di adottare le misure di competenza al fine di scongiurare l’esposizione al rischio derivante dall’utilizzo del menzionato immobile adottando per l’effetto i relativi provvedimenti consequenziali;