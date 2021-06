Tivoli – Falsa partenza per il Consiglio Comunale

Era tutto pronto per la seduta del Consiglio Comunale con quattro punti all’ordine del giorno, fra cui l’audizione della rappresentante legale della società partecipata “Tivoli forma unipersonale”, l’istituto professionale “Rosmini”. Puntualmente come in una sceneggiatura magistralmente realizzata da Martin Scorsese giunge il colpo di scena: l’incontro deve essere rinviato. Dietro la decisione, tutto il consiglio era riunito secondo le modalità imposte dalla pandemia, la mancanza di connettività. La seduta, quindi, è stata annullata. Accade anche questo quando la tecnologia improvvisamente decide di fare i “capricci”.