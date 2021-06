Addio a Fausto Gianni

Fausto Gianni è stato anche commissario prefettizio a Fonte Nuova

È scomparso il Prefetto Fausto Gianni, commissario straordinario del Comune di Marino negli anni 2002/2003.

Molti lo ricordano come persona garbata e colta, in alcune occasioni non mancava di sottolineare fatti e accadimenti con un pizzico di ironia. Considerata persona sensibile alle problematiche sociali e culturali.

I Funerali avranno luogo il 3 giugno 2021 alle ore 12,00 a Roma presso la Parrocchia San Vigilio in Via Paolo Di Dono 218.

A Fonte Nuova, Fausto Gianni è stato nominato commissario prefettizio, in occasione dello sciogliemento del consiglio comunale, misura di rigore prevista dall’articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2002 per dimissioni della metà più uno dei 20 componenti il consiglio.

Sempre per il Comune di Fonte Nuova ha scritto la prefazione del libro “Fonte Nuova entra nella storia” – Estrapolato dalla premessa del libro – “Questo volume, di cui ho fortemente voluto la realizzazione, ha l’ambizione di fornire alle future generazioni il ricordo delle premesse e del travaglio che ha condotto alla nascita del Comune di Fonte Nuova.”