Ancora un incendio a Guidonia Montecelio

Il Nucleo volontari della protezione civile di Guidonia nel pomeriggio di ieri, dopo aver avvistato un principio di incendio dalla propria telecamera territoriale (foto), è stato autorizzato dalla S.O.R. (Sala Operativa Regionale) per intervenire in Via Romana, nella località Montecelio, nel comune di Guidonia Montecelio per un incendio di sterpaglie.

Ancora una volta le alte temperature la fanno da padrone in questi giorni, pertanto la protezione civile invita a segnalare gli avvistamenti di incendio contattando i seguenti numeri:

Sala Operativa Regionale:803555

Protezione Civile Guidonia: 328 758 7862