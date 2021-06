Il miracolo del 2 giugno

Con la parata dell’Aeronautica e il saluto del Presidente Sergio Mattarella si compie ogni anno il miracolo della trovata unità d’Italia

È solo per un giorno. Poi continueremo a litigare tra guelfi e ghibellini, tra tifosi di Coppi e di Bartali … Ma anche quel famoso 2 Giugno del 1946 gli italiani si divisero. Ben lontani dal plebiscito per la repubblica, in tutto il Sud d’Italia vinse la monarchia. E anche nel Lazio! Eppure Roma aveva patito più di tutti l’ ondivago comportamento dei Savoia.

C’è chi ha sostenuto che ci furono brogli elettorali. I rappresentanti di lista repubblicani erano presenti in un tutti i seggi di voto. Assenti i monarchici.

Ma tutti sanno che la Storia procede anche grazie a qualche forzatura. E oggi noi tutti siamo felicissimi di questo esito. Nella repubblica e nelle libertà ci riconosciamo come italiani. Almeno una volta l’anno. Almeno il 2 giugno! Viva l’Italia, evviva la repubblica!