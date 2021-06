3 giugno: giornata mondiale della bicicletta

…E ora pedala

Che abbiate una mountain bike super accessoriata o un vecchio modello Graziella, oggi si festeggia in tutto il mondo l’amatissima bicicletta.

Una celebrazione voluta dalle Nazioni Unite nel 2018 e che esalta il mezzo a due ruote come simbolo di trasporto sostenibile con effetti benefici sul clima e sulla salute delle persone.

Nella risoluzione dell’Onu si invitano anche gli Stati membri a migliorare la sicurezza sulle strade e a inserire la bici e le infrastrutture collegate in un programma di mobilità integrata. La comunità internazionale consiglia inoltre di rafforzare l’educazione, anche fisica, legata alla bicicletta e di adottare le migliori pratiche per salire in sella.

Dall’inizio del 2020, grazie al bonus bici, sono stati venduti in Italia oltre 650 mila veicoli sostenibili e costruiti oltre 200 chilometri di piste ciclabili.

La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta dedica questa giornata nello specifico ai ragazzi e al tema della mobilità attiva negli spostamenti casa-scuola. Si tratta di un messaggio positivo come auspicio e prova generale per nuove e migliori abitudini, da adottare fin dal primo giorno di scuola il prossimo settembre.

Molta strada è stata percorsa da quando il conte francese Mede De Sivrac assemblò il suo celerifero (un’asse di legno, due forcelle e due ruote) prototipo della moderna bicicletta. Che il nobiluomo sia o meno esistito, di sicuro ci sono stati numerosi progressi tecnologici che hanno portato nei primi del ‘900 anche alla nascita di due grandi giri di ciclismo su strada, il Tour de France e il Giro d’Italia.