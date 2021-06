Fiano Romano – Il caso di Elisa Martini arriva in Consiglio Comunale

In apertura del Consiglio Comunale, il 30 maggio 2021 il Consigliere Fabio D’Angelantonio ha mostrato ua copia di Tiburno del giorno precedente e ha chiesto conto ai presenti della vicenda di Elisa Martini, la barista sul lastrico che ha tentato una mediazione economica con il Comune, cui però nessuno si è presentato.

La Consigliera Iannuccelli ha affermato: “Non sapevo dei fatti, né dei tecnicismi legali; appena ne sono venuta a conoscenza, mi sono impegnata a capire cosa fosse successo. Non so le ragioni della mancata presenza del Comune, ma faremo tutto quanto sia possibile, laddove possibile. Faremo del tutto per rimediare”.

Quando D’Angelantonio ha chiesto chi avesse deciso di non presentarsi in mediazione, davanti ad un silenzio imbarazzato, solo il Consigliere (nonché avvocato) Mattia Gianfelice ha risposto: “Una risposta va data, ma io non ce l’ho. Controlleremo, quando sapremo di più lo diremo, questo fatto merita una risposta, non perché conosciamo Martini, ma perché è una cittadina … Non sapevo del tentativo e il fatto che non sia andato in porto non significa probabilmente che non si possa fare nulla. Mi impegno a cercare una soluzione e invio affetto alla sua famiglia. Ringrazio il Consigliere D’Agelantonio per aver sollevato la questione”.