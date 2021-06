FONTE NUOVA – Baby vandali alla Aldo Moro, si divertono con gli estintori

Baby vandali in azione a Tor Lupara ieri sera. Si sono introdotti all’interno della scuola Media Aldo Moro di via Nomentana e hanno svuotato gli estintori. Pochi i danni, ma torna di attualità il tema della sicurezza in una scuola che già in passato ha registrato diversi atti di vandalismo. Circa venti giorni fa l’ultimo episodio. Per entrare è bastato forzare l’uscita di sicurezza.

Stamattina sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Mentana per effettuare i rilievi del caso.