Sono impegnati quotidianemente nella tutela della sicurezza cittadina, ma potrebbero trovarsi essi stessi in situazioni di pericolo e nella necessità di salvaguardare la propria incolumità. Per questo i vigili urbani di Guidonia Montecelio vengono dotati delle pistole al peperoncino. Lo stabilisce la determina numero 26 firmata il 7 maggio dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi che ha stanziato 5 mila euro per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza.

L’amministrazione pentastellata ha deciso di comperare 57 Walther PDP (Personal Defense Pistol), la pistola spray a gas al peperoncino, pratica, piccola, leggera e facile da usare, considerata ideale per autodifesa. A fornirle al Comune sarà la ditta “Origin Stb” di Forlì che con 5 mila garantirà ciascuna pistola a un prezzo di 28 euro più IVA, oltre alla cartuccia al peperoncino di ricambio (8,40 più IVA), la cartuccia Training a base acqua (8,40 più IVA), con relative fondina regolabili (12,50 più IVA).

Nella fornitura sono previste anche 35 manette in metallo completo di fodero e 2 chiavi al costo singolo di 11,50 più IVA e il fodero (9 euro e 10 centesimi più IVA) Le pistole spray al peperoncino Walther sono considerate efficaci sia contro persone sotto effetto di alcol e droga, sia contro animali aggressivi. L’arma rende inoffensivo l’eventuale aggressore per circa 30 minuti provocando lacrimazione e asfissia, chiusura degli occhi con irritazioni sulla pelle e sulle mucose con cui viene a contatto (naso, gola). Provoca inoltre una forte tosse e un generale senso di bruciore e di disorientamento. La pistola si carica con una bomboletta da 11 millilitri in grado di generare circa 6 potenti getti fino a circa 6 metri. Il gas contenuto nella bomboletta oltre ad essere molto potente, contiene uno speciale marker molto difficile da togliere dalla pelle e dai vestiti e visibile solo sotto ultravioletto (UV) per una eventuale indentificazione dell’aggressore dalla polizia.