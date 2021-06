Nerola – Soggiorno estivo per gli anziani

Il Comune di Nerola. per stagione più calda dell’anno ha organizzato dal cinque al dodici settembre un soggiorno estivo presso il “Park Hotel Michelangelo” di Ischia. Grazie al contributo del Comune all’iniziativa possono partecipare anche i non iscritti al centro anziani e, quindi, si offre la possibilità a diversi cittadini di poter soggiornare in una delle location più conosciute del nostro Paese. Si tratta senza dubbio di un’iniziativa lodevole, che permette ai partecipanti di soggiornare in un family hotel confortevole. Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso il Comune di Nerola, entro il 21 giugno.