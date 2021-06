Un gusto per l’Artusi

Al bando ingredienti con additivi e coloranti

Gelatai del Lazio, siete pronti anche voi a partecipare al concorso ‘Un Gusto per Artusi’? Bene allora prenotatevi all’evento voluto dal Comune di Forlimpopoli per celebrare la ricorrenza del Bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, famoso scrittore gastronomo nato nella località dell’Emilia Romagna.

Per partecipare, ognuno dovrà elaborare e realizzare una ricetta originale utilizzando ingredienti naturali, biologici, senza grassi idrogenati e possibilmente a km zero. Non dovranno essere utilizzati ingredienti con marchio E (additivi e coloranti) e le creazioni potranno anche ispirarsi a quelle raccolte da Artusi (dalla 753 alla 775) nel suo celebre manuale “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”.

Una giuria tecnica visionerà tutte le ricette pervenute valutando i parametri dell’originalità del prodotto e dell’illustrazione del suo processo produttivo. Sarà elaborata una classifica e le prime tre ricette dovranno poi essere realizzate presso il laboratorio artigianale del gelatiere o in loco a Forlimpopoli in occasione della Festa Artusiana. Saranno poi sottoposte al giudizio finale di una nuova giuria di degustatori. Il primo gelatiere classificato si aggiudicherà una fornitura pari 500,00 euro di prodotti e materie prime, offerte dallo sponsor del concorso.

Allora, vi piace l’idea? Le Informazioni e moduli di adesione sono disponibili presso l’ufficio cultura dell’amministrazione comunale ed è possibile riceverli per e-mail.