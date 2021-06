Fiano Romano – Aggiornamenti sull’incendio di stamattina

Stamattina si è sviluppato, all’interno di un appartamento dell’ultimo piano di una palazzina in via Togliatti, un incendio difficile da domare. La famiglia risiedente nell’appartamento era riuscita ad uscire dal palazzo prima di allertare i Vigili del Fuoco che sono accorsi sul posto insieme a due ambulanze. Già nella mattinata non risultavano feriti; nel pomeriggio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunicato al Tiburno.tv che non vi sono alcune vittime e che l’unica famiglia che ha evacuato la palazzina è quella coinvolta in prima persona nell’incendio.