FIANO ROMANO – Appartamento inagibile dopo l’incendio

Il sindaco Ottorino Ferilli si sta occupando di trovare un alloggio alla famiglia vittima di un incendio stamattina. L’appartamento è stato dichiarato non agibile, in seguito a una verifica statica da parte dei Vigili del Fuoco.

Stamattina la famiglia di origine Ucraina era riuscita a uscire dalla propria abitazione prima di avvisare i soccorsi. Le fiamme hanno letteralmente distrutto l’appartamento di via Palmiro Togliatti. La nube di fumo è rimasta ben visibile in aria per ore in città.

Stando a una prima ricostruzione l’incendio sarebbe stato causato da un caricabatterie del telefono cellulare mal funzionante che è venuto a contatto con un divano in tessuto.