In un appartamento dell’ultimo piano di una palazzina in via Togliatti stamattina è scoppiato un incendio ancora indomabile. Due ambulanze e tre camion dei Vigili del Fuoco sono intervenute sul posto. Stando alle prime informazioni ricevute, la famiglia che abita nell’appartamento era riuscita ad uscire dal palazzo prima di allertare i Vigili del Fuoco. Non risultano feriti.