Giorni di pressing vaccinale

Nuovo calendario vaccinale per il Lazio

Si parte alla mezzanotte di domenica per i 39- 35enni ( i nati dal 1982 al 1986), si prosegue alle 24 di martedì 8 giugno con la fascia 34- 30 ( nati 1987- 1991), poi giovedì 10 giugno, stessa ora, è il turno dei 29-25enni (nati 1992-1996), e infine domenica prossima, 13 giugno alle 24 si sbloccherà l’ultima fascia, quella dai 24 ai 17 anni ( nati 1997-2004).

Ma la possibilità di prenotarsi entro questa data, non significa che la somministrazione arriverà in tempi brevi. Anzi, gli appuntamenti verranno dilazionati nel tempo. Per fare un esempio, i 39- 35enni troveranno posto dal 21 giugno al 27 luglio. Secondo i conti della Regione, i più giovani potranno fissare il loro appuntamento presumibilmente dal 20 luglio in poi.

Dal 15 giugno arriverà anche il turno della fascia d’età 12-16 anni (nati 2009-2005), ma per prenotarsi si dovrà contattare il pediatra da cui è assistiti.

Oggi l’Istituto superiore di Sanità e il Ministero della Salute ufficializzeranno i dati nel bollettino settimanale, ma tutto lascia pensare che il 14 giugno anche il Lazio si tingerà di bianco.