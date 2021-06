Infermiera no vax a Chivasso

Le ragioni del no: basta un stile di vita sano?

“Meglio senza stipendio che morta”. Lei, infermiera a Chivasso, in provincia di Torino, è convinta che “il virus è strumentale per instaurare una dittatura sanitaria e negare i diritti”. Lo ha raccontato in un’intervista alla Stampa che ha fatto il giro del web.

“Il mio organismo si difende da solo”, ha detto. “Faccio una vita sana: non bevo, non fumo, vado al mare, faccio vita all’aria aperta, e ho sviluppato gli anticorpi”, sottolinea convinta al quotidiano torinese. Niente vaccino, dunque, perché “stanno inoculando nelle persone una terapia genica che avrà effetti pazzeschi tra qualche anno”.

Non è la sola infermiera dell’ospedale di Chivasso ad aver detto di no al vaccino. “Noi tutti che abbiamo lavorato in reparti Covid e non ci siano ammalati abbiamo capito che il nostro corpo aveva sviluppato gli anticorpi per difenderci. Siamo un bel gruppo. E continueremo ad andare dritte per la nostra strada”.