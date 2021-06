Magliano Romano – Il Sindaco Mancini: “Dalla Sindaca Raggi notizie allarmanti”

In seguito alle anticipazioni di Virginia Raggi apparse su alcune agenzie stampa indicanti il sito di Magliano Romano come possibile discarica per l’emergenza rifiuti della Capitale, Francesco Mancini ha aggiunto: “Sarebbe come se Roma, dopo anni di inefficienze sul tema rifiuti, potesse liberamente disporre dei territori dei Comuni della Città Metropolitana. Ancora più grave se la soluzione provenisse da un tavolo tecnico che indicasse quale sito idoneo un’area soggetta a fattori escludenti integrali riportati nell’attuale Carta dei Vincoli della Città Metropolitana, la cui revisione vogliamo augurarci non venga strumentalmente orientata”.

Francesco Mancini, Sindaco di Magliano Romano, è preoccupato per le notizie allarmanti che sono in suo possesso relativamente ai rifiuti romani. “Sarebbe imbarazzante”, afferma il primo cittadino, “se la sindaca Raggi indicasse veramente la discarica di Magliano Romano come possibile soluzione all’emergenza rifiuti della Capitale.”