Rino Gaetano Day, il Comune di Fonte Nuova ha provveduto alla parte tecnica

Il comune di Fonte Nuova ha finanziato la diretta streaming dell’evento “Rino Gaetano Day”, il concerto omaggio al celebre cantautore morto quarant’anni fa che solitamente si tiene a Montesacro. L’evento si è svolto lo scorso mercoledì 2 giugno sulla Torre Civica di via Machiavelli e hanno partecipato la “Rino Gaetano Band” con Massimo Di Cataldo ospite d’eccezione. Il 28 maggio la giunta comunale ha accolto la richiesta della Pro Loco di Fonte Nuova che si era messa a disposizione per organizzare la parte tecnica dell’iniziativa. Il costo totale è stato di 3.660 euro (2.000 euro più iva per il service audio e le luci, 500 più iva per il presentatore e 500 più iva per l’ufficio stampa.