Una birra in omaggio per un vaccino

Open day alla spina

L’idea è targata Stati Uniti ma potrebbe essere importata ovunque, anche qui in Italia.

Una birra gratis in cambio di una vaccinazione. L’iniziativa intende incentivare i cittadini americani a farsi immunizzare e porre così un freno alla pandemia.

Oltreoceano funziona così: i gestori di un bar in una cittadina dello Stato della Virginia hanno allestito alcuni spazi esterni al loro locale per consentire la somministrazione del siero Johnson & Johnson e regalare poi ai vaccinati un boccale di birra: una sorta di open day che mette insieme convivialità a costo zero e salute.

E allora via i dubbi, via le paure legate all’ago o al vaccino stesso. Largo invece all’alcol, anche perché non si paga nulla.