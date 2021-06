Cadavere in un trolley, la compagna si autoaccusa

S’infittisce il giallo di Pietralata dove stamattina, sabato 5 giugno, è stato ritrovato il cadavere di un uomo all’interno di un trolley. La Squadra Mobile di Roma ha identificato la vittima in Luca De Maglie, 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per droga, e residente poco distante da piazza Federico Sacco, dove nella notte è stato abbandonato dentro una valigia a ridosso dei cassonetti e delle auto in sosta.

La Polizia ha interrogato la compagna, Alma R. di 39 anni. “Era morto qui in casa da diversi giorni e ho deciso di sbarazzarmi così del corpo”, avrebbe spiegato agli investigatori secondo quanto riporta l’Agenzia Agi. La Procura di Roma ha disposto l’autopsia per stabilire la causa del decesso. Le indagini sono in corso e tutte le piste restano aperte.