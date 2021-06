E’ tornato Indiana Jones

Per l’archeologo più temerario della storia: Indiana Jones, l’età non è proprio un problema. Harrison Ford, 78 anni, tornerà dunque a recitare in uno dei suoi ruoli più famosi e il nuovo film sarà girato negli studi Pinewood, fuori Londra, in altre località del Regno Unito tra cui lo spettacolare Bamburgh Castle, sulla costa del Northumberland, ma anche in Sicilia, tra i templi di Selinunte e, con ogni probabilità, pure a Cefalù. I particolari della trama sono ancora segretissimi, mentre l’uscita nelle sale è prevista per il 29 luglio 2022. L’ultima volta che il 78enne Ford è stato Indiana Jones, personaggio creato da George Lucas in omaggio agli eroi d’azione dei film degli anni Trenta, è accaduto nel 2008 con il “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”. La celebre star di Hollywood ha debuttato nella parte nel 1981 con “I predatori dell’arca perduta”. James Mangold, regista di “Logan” e “Le Mans ’66 – La grande sfida” legata al duello Ferrari e Ford, sarà dietro la macchina da presa al posto di Steven Spielberg che resta comunque coinvolto nella produzione. Un film senza dubbio dai grandi nomi capace certamente di cattura l’attenzione dei fan, curiosi di ritrovare il leggendario archeologo con il suo abbigliamento iconico: frusta, fedora, borsa, e giacca di pelle