MENTANA – Bambina di un anno sbatte la testa, arriva l’elisoccorso

Indicente domestico oggi pomeriggio intorno alle ore 17 a Mentana. Una bambina di un anno è caduta in casa e sbattuto la testa perdendo i sensi. La madre ha contattato il 118 ed è intervenuto l’elisoccorso atterrato sul terreno che si trova nei pressi della rotatoria tra via Spontini e via Giolitti. La bambina si è risvegliata durante il trasporto con l’elicottero. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, comunque è sotto osservazione al Policlinico Gemelli dove è sottoposta ad accertamenti.