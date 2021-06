San Polo dei Cavalieri – È Simone Mozzetta il candidato a Sindaco per “Io vivo San Polo”

L’annuncio arriva in una data per niente casuale ed è lanciato dallo stesso Sindaco in carica Paolo Salvatori: il prossimo candidato alla carica di Primo Cittadino di San Polo dei Cavalieri alla testa della Lista Civica “IO VIVO SAN POLO” sarà Simone Mozzetta. “Rendiamo nota la notizia proprio nel giorno in cui si conclude il mio secondo quinquennio da Sindaco. Al termine del nostro impegno, prorogato a causa dell’emergenza sanitaria, io ed alcuni altri esponenti del Gruppo – dichiara Salvatori – abbiamo ritenuto fosse arrivato il momento di un significativo rinnovamento.” Simone Mozzetta ha 38 anni, ma ha già maturato importanti esperienze nella pubblica amministrazione nel corso dei due mandati precedenti a fianco di Salvatori, vissuti da Consigliere Comunale e da Assessore con deleghe a Cultura, Sport e Turismo poi al Bilancio. Sampolese “doc”, libero professionista, nel suo curriculum oltre alle due precedenti elezioni ottenute con un gran numero di preferenze spiccano i diciotto campionati disputati nella rappresentativa calcistica del paese. Paolo Salvatori, veterano della politica locale eletto per la prima volta nel 1992, non ha dubbi nell’endorsement: “Simone è un ragazzo onesto e generoso, sempre in prima linea nelle vicende della comunità. E’ una risorsa ed un riferimento per San Polo dei Cavalieri: ne rappresenta autentica espressione identitaria, assicura al paese impegno appassionato e ne garantisce le cure amorevoli di un figlio. Sarà un ottimo Sindaco – perché è uno di noi.” Da oggi, in diffusione la lettera con cui il Sindaco uscente ed il suo gruppo civico dichiarano pubblicamente la candidatura di Simone Mozzetta.