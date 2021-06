Terra e mare sommersi da tonnellate di mozziconi

Consapevolezza e portacenere

Il costo economico per contenere gli effetti dell’inquinamento dalle cicche di sigarette è altissimo: si calcola miliardi di euro nel mondo. Ma il costo ambientale è altrettanto gravoso poiché un mozzicone lasciato per terra si disintegra in 15 anni.

Pensiamoci bene quando gettiamo la nostra “bionda”, un po’ di consapevolezza in più sarebbe utile per evitare effetti tossici sul nostro pianeta.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente in centinaia di tabaccherie italiane verranno distribuiti ai fumatori oltre 270 mila portacenere tascabili. Previste inoltre alcune iniziative per educare i cittadini sulle buone pratiche per evitare l’inquinamento dalla plastica.