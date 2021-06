Vaccinazioni: junior open day da metà giugno

Dosi Pfizer insufficienti

Le vaccinazioni per i ragazzi in età pediatrica potrebbero partire da metà giugno con l’idea di organizzare “junior open day” dedicati agli under 17.

Le aspettative sono altissime in vista della fine della scuola e dell’imminente estate in vacanza. Ma la campagna vaccinale per la fascia d’età 12- 16 anni è ancora tutta da mettere in piedi, mancano infatti i dettagli logistici che verranno discussi nel corso di in una riunione fissata lunedì prossimo in Regione.

Al momento sono state stanziate 30mila dosi di Pfizer, l’unico concesso agli under 18. Ma bastano per coprire solo un ottavo della platea di giovanissimi da immunizzare, che conta, dati Istat alla mano, circa 240mila ragazzi e ragazze.

Di sicuro si sa che le prenotazioni devono essere fatte presso i pediatri da cui si riceve assistenza.

I professionisti che hanno dato l’ok alla vaccinazione (circa 350, la metà di quanti sono attivi nel Lazio) verranno inseriti nella piattaforma di prenotazione a partire dal 15 giugno.

Ci sono però ancora molte cose da chiarire: ad esempio se i pediatri avranno a disposizione personale infermieristico di supporto e quale dovrebbe essere la loro collaborazione con i medici di base.