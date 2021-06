“È l’amministrazione Barbet il vero fantasma a Guidonia”

“La paura è passata- conferma Giovanna Ammaturo capogruppo di FdI a Guidonia Montecelio- il fantasma con il nome del dott. Liberato Ramarro dirigente del comune di Campagna (SA) che aleggiava nei tre bandi di concorso della città dell’Aria che inizieranno l’8 giugno si è volatilizzato. L’ectoplasma inconsapevole ed all’oscuro è stato sostituito da responsabili : d.sse Fasulo e Tagliacozzo e il sig. Torroni. Lo ha ribadito con determinazione n° 59 di sabato 5 giugno il dott. Roccolino. Un gran trambusto per l’amministrazione grillina la nota di venerdì 4 giugno di 9 consiglieri d’opposizione che ha comportato il lavoro festivo ad oltranza per il dirigente, funzionari ed addetti alla implementazione nell’albo pretorio di domenica 6 giugno. Dipendenti e costi che saranno chiariti in una interpellanza ad hoc ribadisce l’Ammaturo che conferma- se avessi voluto vedere le forze dell’ordine entrare nel palazzo comunale e effettuare sequestri di documenti , bloccare i tre concorsi, esporre al pubblico ludibrio nazionale l’intera comunità guidoniana incolpevole avremmo dovuto attendere 24 ore per presentare la stessa nota. Sarebbe bastato riferire una copia dell’esposto oltre che al Prefetto Piantedosi alla Tenenza dei Carabinieri a Guidonia. Non si è fatto per non gettare nel panico centinaia di giovani meritevoli, di non stressare ancora di più chi da mesi sta studiando e ripassando tomi e bignami, chi si è strizzato il portafoglio per pagare la tassa di partecipazione e sacrificato insieme alle famiglie per affrontare il viaggio di venire a Guidonia Montecelio e soprattutto a tanti giovani e meno, disoccupati, dimostrare di meritare. Con senso di responsabilità e concreto attaccamento agli interessi generali si è ipotizzato di inviarli già venerdì per quanto mi riguarda. Stare in opposizione non impedisce di essere proattivi o non curare gli interessi reali di una comunità. Troppe le lacune su cui non si può rimanere silenti e che non sono state dipanate per difetto di questa amministrazione di supponenza ed incapacità manifesta. Tre concorsi banditi a dicembre 2020 pubblicati in gazzetta della Repubblica non sono stati neanche letti con la dovuta attenzione dal sindaco, la sua giunta, i dirigenti, i funzionari, i dipendenti e i consiglieri di maggioranza. Solo alcuni giornalisti e i consiglieri di opposizione hanno prestato adeguata attenzione. Purtroppo questa è la fotografia del secondo comune in Italia non capoluogo di provincia in mano ancora al sindaco Barbet e la risicata maggioranza. È necessaria una riflessione sui comportamenti concreti di questa amministrazione che mette a repentaglio l’Ente da dispute legali infinite oltre che pericolose economicamente e per il buon nome. Si deve evitare che si possa ridere di tanti strafalcioni e l’evidente incapacità del copia ed incolla di una comunità incolpevole di se non di essere additata per aver delegato l’amministrazione a dei manifesti inadatti ma che fanno danni anche per le future generazioni. Il fantasma indicato nei bandi e che il dottor Roccolino si è affrettato durante il week end a giustificare come “ mero errore di trascrizione” imbastendo elucubrazioni a difesa anche con sentenze del Tar di Napoli e Palermo che premiano la rettifica amministrativa non sgravano dalla responsabilità e dall’imbarazzo istituzionale l’amministrazione grillina inadempiente oltremodo su tutti i punti della nota inviata. C’è un obbligo morale oltre che giuridico che colui che percepisce soldi per amministrare non può evitare per sette mesi di non leggere per intero tre bandi di altrettanti concorsi e attendere gli ultimi due giorni per definire le commissioni, i responsabili, il luogo degli esami, la società a supporto e il giorno prima dell’esame per indire la manifestazione di interesse per i supplenti delle commissioni dalle 09.00 alle ore 13.00 del 7 giugno. È da dicembre 2020 che i bandi sono stati pubblicati. Ma esiste un assessore al personale?”

determina_n_59 (1)