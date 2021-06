GUIDONIA – Basket, graffiti e musica: nel campo sulla scalinata tornano gli eventi

Saranno due giorni intensissimi, quelli tra il 19 ed il 20 giugno, per l’Associazione Culturale “ETS PAG” che ospiterà nel proprio playground, posto sulle scalinate che portano alla Chiesa Santa Maria di Loreto a Guidonia.

Il torneo, denominato “3×3 Black Jesus” viene organizzato fin dal 2019, due volte l’anno con diverse modalità, ed è arrivato ad ospitare nell’edizione 2020 ben 48 atleti in un solo giorno, anno in cui la disciplina del basket tre contro tre è diventato disciplina olimpica. Il torneo da quest’anno entra a far parte del circuito Federazione Italiana Pallacanestro e costituisce una tappa per la qualificazione alla “3×3 Italia Finals” che assegnerà lo scudetto della categoria Open.

A contornare l’evento principale, ci saranno attività lungo tutta la durata del torneo, partendo dalla zona organizzata per i ristori, fino ad arrivare al “Live Graffiti Painting” dove alcuni writers dipingeranno le proprie opere su dei pannelli predisposti, passando per la mostra fotografica “Radici” che racconta la nascita e la crescita del playground, la battaglia Hip Hop a cura dei “Shot’s Bounce Crew” finalisti di Italia’s Got Talent e delle esibizioni di 5 associazioni culturali del territorio che si esibiranno in sport da combattimento e danza.

L’evento si terrà con il patrocinio dell’amministrazione Guidoniana per tutta la durata del weekend tra il 19 ed il 20 giugno, dalle ore 11 fino alle 23. (Em. Lan.)