GUIDONIA – Elezioni 2022, cresce “L’Onda” contro la vecchia politica

Sabato 5 giugno nella sala congressi dell’Hotel Imperatore Adriano di Villanova si è svolta la presentazione della lista civica “L’Onda” promossa dall’omonima associazione culturale presieduta dal dottor Roberto Gagnoni. L’associazione operante sul territorio di Guidonia dal 2019 ha deciso di presentarsi alle elezioni del 2022 per spazzare via il vecchio della politica comunale: “Noi – ha spiegato Gagnoni – checché ne dica la gente, non siamo legati a doppio filo con nessun partito, e lo tengo a specificare per poter dare la possibilità ai nostri concittadini di poter riavere a Guidonia una politica fatta dalla gente per la gente”.

Un evento in cui c’è stata possibilità di confronto e dialogo con i cittadini, ben contenti di esporre le proprie opinioni, segnalare le problematiche ed avere risposte dai membri del direttivo Erik D’Alisa, Alessandro Riano, Sergio Cirelli, Beniamino Turilli, Vinicio De Paolo, Alessandro Liguori e Giancarlo Alvaro. Ad ascoltare la presentazione erano presenti il Generale dell’Arma dei Carabinieri Franco Russo, il parroco della chiesa Santa Maria Goretti di Villalba Don Denis Kibangu Malonda, monsignor Giulio Cerchietti, ex cappellano dell’Aeroporto militare di Guidonia e officiale della Congregazione per i vescovi della Santa Sede.

Presente anche l’Immam della locale comunità musulmana Mohammed Hassan, che nel suo intervento ha esposto un estratto del “Documento sulla Fratellanza Umana per la pace umana e la convivenza mondiale” per rimarcare l’unione interreligiosa fortemente voluta dalla lista civica.

“L’obiettivo de L’Onda – ha spiegato Roberto Gagnoni – è quello di creare una comunità coesa senza vincoli religiosi o razziali”.