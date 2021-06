Mentana – Nasce la collaborazione tra UNSI e l’Associazione Arca

È con l’unione delle forze che si riescono a superare ostacoli ed affrontare nuove sfide. Questo è ciò che è successo tra l’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani e l’Associazione Progetto ARCA di Mentana. Due associazioni sicuramente diverse nelle finalità e negli scopi. L’Associazione ARCA proiettata nel sociale, in particolare verso la tutela ambientale ed impegnata attualmente nella riqualificazione delle aiuole in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa.

L’UNSI, Associazione di Sottufficiali delle varie armi, impegnata nella riqualificazione della Stele dedicata al Generale dei Carabinieri Carlo Alberto della Chiesa, sempre nell’omonima piazza.

Ed è stato proprio una semplice aiuola a far incontrare le due Associazioni. Infatti, come spiega il Presidente della Sezione UNSI di Mentana Andrea Tramis, l’aiuola dove è prevista la ricollocazione della Stele è la stessa dove sono state interrate le nuove piantine dall’Associazione presieduta da Annalisa Cipriano. L’intesa e l’accordo sono subito emerse. Le piantine che saranno rimosse verranno prontamente ricollocate e in più le due realtà associative sono addivenute all’accordo di collaborare per la riqualificazione di altre aiuole all’interno della piazza.

Il Presidente dell’Associazione Progetto ARCA Annalisa Cipriano ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le Associazioni presenti nel territorio di Mentana ed auspica altre adesioni, anche di singoli cittadini al progetto “piantoniamo”.

Tutto per la crescita ed il bene della città di Mentana.