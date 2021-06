MONTEROTONDO – Nuovo oggetto metallico a mensa, sembra un pezzo di orecchino

Ennesimo caso di oggetto metallico nelle mense del comune di Monterotondo. Stando alle prime informazioni raccolte, stavolta sembrerebbe un pezzo di orecchino trovato da una professoressa in un pasto nell’istituto eSpazia, nella sede centrale di via XX Settembre. Il piatto è stato acquisito dai carabinieri della Compagnia di Monterotondo che sta eseguendo le indagini del caso. I militari diretti dal Tenente colonnello Gianfranco Albanese stanno cercando di capire se il pasto fosse sigillato, se si tratta effettivamente di un pezzo di orecchino come sembrerebbe e ogni altro elemento che possa aiutare a capire come sia arrivato lì.

Vale la pena ricordare che nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva sospeso il servizio mensa proprio per questi motivi, dopo il ritrovamento di viti e bulloni nei pasti nelle scorse settimane.