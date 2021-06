Una nascita che fa rumore

Si chiamerà Lilibet Diana: un doppio nome che lega la ribelle Lady alla regina Elisabetta

La piccola è venuta alla luce il 4 giugno al Santa Barbara Cottage Hospital e pesa 3 chili e mezzo. Lili, come sarà chiamata la bambina, è ottava in linea di successione al trono britannico. Diventerà principessa alla morte della bisnonna e all’ascesa al trono (forse) di Carlo.

Intorno al nome della neonata si sono scatenati i media inglesi perché Lilibet è il nomignolo con cui veniva vezzeggiata Elisabetta in famiglia mentre Diana ricorda il momento più drammatico della monarchia e la rottura degli equilibri reali.

C’è quindi in quel doppio nome, sostengono i tabloid inglesi , un tentativo di Harry e Meghan di ricucire i rapporti con Londra ma anche la consapevolezza della sofferenza patita da Diana prima della sua morte.

I duchi di Sussex, ormai trasferiti in California, ricordano come subirono lo stesso trattamento riservato a Lady D a Buckingham Palace. Non a caso accusarono i reali di razzismo ed Harry dichiarò che la moglie, nel suo periodo a corte, venne ignorata, isolata e condotta quasi al suicidio.

Adesso quale nome prevarrà in famiglia per la bebè regale?