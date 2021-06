Fiano Romano – Apertura di una nuova sezione ANPI in paese

Il 10 giugnoalle ore 17, presso il cortile del Castello ducale si svolgerà l’assemblea costitutiva della Sezione ANPI di Fiano Romano. In questa data, ricade l’anniversario della uccisione, da parte dei fascisti, di Giacomo Matteotti. Uccisione di cui lo stesso Mussolini ne rivendicherà la “reponsabilità politica, morale e storica”. Purtroppo, ancora oggi, un clima di violenze, odio e discriminazione è presente nel nostropaese. Così come sono presenti, nonostante le leggi, richiami alle idee, princìpi, metodi e simboli del nazifascismo. Il compito dell’ANPI non si è esaurito. Dobbiamo continuare a batterci per la piena attuazione della Costituzione Italiana, nata dalla Guerradi Liberazione. E’necessario, inoltre, che le giovani generazioni continuino ad essere portatrici di quei valori di libertà e democrazia che sono stati il fondamento della guerra partigiana. I cittadini, le associazioni ed Ipartiti antifascisti sono invitati a partecipare. Comitato Promotore Sezione “ANPI”di Fiano Romano