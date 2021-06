Fiano Romano – Una raccolta fondi per le famiglie vittime dell’incendio

Incendio di Via Palmiro Togliatti

Lo scorso 4 giugno un devastante incendio in un appartamento in Via Palmiro Togliatti ha messo in ginocchio una famiglia che ha perso tutto: vestiti, mobili, accessori, oggetti personali e di carattere affettivo. Il loro appartamento è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. La famiglia è ospitata presso una casa messa a disposizione gratuitamente da un cittadino di Fiano Romano. Altri nuclei familiari sono stati costretti, per maggior sicurezza, ad abbandonare momentaneamente la propria abitazione.

Stamattina Il Sindaco Ottorino Ferilli si è riunito in giunta e si è deciso all’unanimità di devolvere le indennità di giugno sul conto corrente attivato e utilizzato in precedenza per le emergenze.

L’appello del Sindaco