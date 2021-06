Guidonia – “Band in rete”, spazio ascolto per adolescenti. Ottimi risultati

Il progetto del TSMREE di Guidonia prosegue

“In continuità con l’attività clinica avviata nel 2020 – spiegano dal TMSREE di Guidonia – , nell’ottica di un intervento globale, il progetto si implementerà di incontri di psicoeducazione ai genitori, contestualmente al secondo ciclo di terapia di gruppo per i ragazzi già in carico. Il progetto, avviato già nel 2017 presso il TSMREE (Tutela Salute Mentale Riabilitazione Età Evolutiva) di Guidonia, a cura della Dott.ssa Francesca Laganà Neuropsichiatra Infantile e della Dott.ssa Lorena Giordano Psicologa Clinica, ha permesso di sostenere e monitorare i processi evolutivi di oltre 15 adolescenti a rischio esordio psicopatologico o aggravamento clinico. Grazie all’utilizzo di una piattaforma per videoconferenze di gruppo, ha permesso di trovare facile applicabilità anche nei momenti di lockdown e restrizioni legate all’emergenza pandemica. L’offerta di uno spazio dedicato – spiegano ancora dal servizio – ha rappresentato una grande risorsa nell’ambito dei percorsi terapeutici/riabilitativi degli utenti afferenti al servizio. Le attività svolte in gruppo offrono molteplici occasioni di aggregazione, sperimentazione, confronto e condivisione tra pari e con gli operatori, in un contesto protetto che tenga conto delle fragilità di base dei nostri utenti, impegnati nella complessa impresa di costruzione dell’identità personale”.

IL PROGETTO – OBIETTIVI