“Io, Villa Adriana” un viaggio sul rapporto tra sé e il paesaggio

La mostra “Io, Villa Adriana” nasce dalla considerazione portata avanti da Luca Vitone nel corso degli anni sul rapporto tra sé e il paesaggio. In mostra a Villa Adriana sono presenti alcune opere legate al tema del paesaggio, mentre al MAXXI una serie di tele di grande formato dipinte con le polveri provenienti dalla residenza dell’imperatore Adriano a Tivoli. Luca Vitone, percorre i luoghi e, grazie al suo lavora, li racconta ampliandone l’immaginario sia in un’accezione fisica e geografica, che in quella simbolica e storico-sociale, unificando così la pratica esplorativa a quella più analitica e ironica. Si tratta di un tragitto straordinario fra arte, storia e paesaggio realizzato magistralmente da un grande artista italiano che nelle sue opere analizza principalmente l’insieme dei meccanismi che legano l’uomo postmoderno, costantemente diviso tra natura e cultura.