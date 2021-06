Lectio magistralis degli studenti di Castelnuovo di Porto

Tre ore di olio di gomito e di raschietto per ridare dignità ai muri centenari di Via Isolabella nel Centro Storico di Castelnuovo di Porto, sfregiati una decina di giorni fa dal vandalismo di giovani writers.

Il merito non è di un’impresa specializzata di pulizie, ma degli studenti delle classi di seconda media dell’Istituto Comprensivo “Guido Pitocco” che hanno aderito alla Giornata del Decoro Urbano, ovvero all’iniziativa proposta da questa Amministrazione Comunale per sensibilizzare i ragazzi alla cura dei beni comuni e alla lotta al degrado.

Armati di palette, rastrelli, spazzole e spugnette abrasive i giovani alunni della scuola secondaria stamattina hanno rimosso in buona parte le scritte sulle pareti e hanno collaborato con passione e convincimento all’idea di diventare loro stessi ambasciatori e testimoni di buone pratiche per il futuro.

Per ripulire i muri dalle firme dei writers ci vogliono infatti soldi, molti soldi, che abbiamo spiegato ai ragazzi potremmo impegnare per promuovere progetti a loro dedicati.

Per questo li abbiamo invitati a rimanere in contatto con l’Amministrazione Comunale e ad indicarci quali attività vorrebbero fare per sfogare la loro creatività e la loro voglia di sano divertimento”.