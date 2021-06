Mentana – Appello per il cane investito in Via Lodi

Il cucciolo è stato accantonato e la proprietaria, che ora cerca testimoni, non informata

Investe un cane, scende, lo accantona e va via. E’ accaduto ieri in via Lodi, a Mentana. La proprietaria, Francesca Ferrario, ha lanciato un appello su facebook. ”In via Lodi hanno investito il mio cane uccidendolo ( non so bene a che ora)”, ha scritto in un post, ”e come se non bastasse si sono sicuramente fermati perché è stato palesemente spostato dalla strada e messo di lato vicino a una macchina, ma non si sono degnati di chiamare i vigili o quant’altro visto che provvisto di microchip almeno per avvisare e probabilmente salvargli la vita”. ”Chiunque sappia qualcosa ci faccia sapere”, ha aggiunto. Sul sito ”Sei di Mentana se” sono arrivate una valanga di risposte. C’è chi ha acceso un cero, chi ha ipotizzato che sia stata una seconda persona a spostare il cane, altri ancora hanno inveito contro l’automobilista probabilmente distratto.