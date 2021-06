Morlupo – Vandalizzata la fontana

I lavori di pulizia

Alcuni volontari, insieme al Sindaco ed al Vicesindaco, hanno proseguito il lavoro di pulizia e manutenzione del Giardino Anfiteatro in Piazza Diaz iniziato nei giorni scorsi dagli operai comunali. In particolare, i volontari hanno svuotato la vasca della fontana ripulendola da tutti gli oggetti presenti e mettendo in sicurezza i pesci, che sono stati trasferiti nella fontana di Piazza delle Carrette. Purtroppo sono state riscontrate tracce di atti vandalici condotti da qualche sconsiderato – denuncia l’amministrazione – I volontari hanno disostruito la tubazione di scarico della fontana ed hanno ritrovato, con la filettatura deformata, il tappo cilindrico della vasca, che qualcuno ha pensato bene di gettare nel giardino soprastante. È stata trovata persino una chiave con relativo laccio portachiavi, che qualcuno avrà “dimenticato” nella vasca della fontana. La chiave ora è in custodia presso la Polizia Locale. Il proprietario potrà presentarsi per la restituzione. Sempre nella stessa giornata altri volontari hanno continuato l’opera di pulizia del fontanile di Fontanavecchia in via della Valle. Anche qui è stata ripulita la vasca del fontanile e sono stati rimossi tutti gli arbusti che l’avevano totalmente ricoperta.