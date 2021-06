Sit-in di protesta a Tivoli

Il Comitato per la Riapertura della Strada di Quintiliolo ha deciso di protestare in pizza Garibaldi, per via di un percorso che continua a rimanere chiuso. Rammentiamo che la via è chiusa da dodici mesi: da quando una frana ha reso impraticabile un tratto della strada utilizzata dai pendolari per muoversi verso i luoghi di lavoro e di studio. Niente si è mosso nella zona in questione per mancanza di denaro, dato che serve più di mezzo milione di euro secondo la stima fatta dal Municipio, che ha chiesto sostegno alla della Regione Lazio. In ogni modo, la strada continua ad essere non percorribile nonostante le continue richieste dei cittadini finora cadute nel vuoto. Nel frattempo, i “contestatori” hanno fissato la protesta per, oggi, alle ore 17.30 in Piazza Garibaldi. Gli organizzatori hanno, quindi, deciso di spostare la protesta dal web per portarla nel centro dell’antica Tibur. E’ anche partita una petizione sulla piattaforma change.org, http://chng.it/NhXnDwJb, che ha superato in poco tempo le 250 adesioni.