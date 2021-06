TIVOLI – Deteneva rifiuti speciali pericolosi nell’ex officina, denunciato e multato

Deteneva e scaricava senza autorizzazione rifiuti speciali, anche pericolosi, all’interno dei locali della sua ex-officina di autoriparazione e all’aperto, nelle pertinenze esterne dell’immobile condominiale adiacente.

Così lo scorso 31 maggio alle 10.30 è scattata la denuncia per un sessantottenne tiburtino, titolare dei locali di un’ex autofficina a Villa Adriana da parte dei Carabinieri forestali di Ciciliano e Guidonia. I militari hanno denunciato l’uomo per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, deposito incontrollato degli stessi e per getto pericoloso di cose e hanno disposto il sequestro dei locali e dei rifiuti contenuti. è stata applicata anche una sanzione di oltre 4000 euro.