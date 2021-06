GUIDONIA – Auto abbandonate in strada, sequestri e multe

Erano parcheggiate in uno slargo adiacente alla carreggiata accessibile a chiunque. Il problema è che erano entrambe senza assicurazione e revisione. Per questo stamane, mercoledì 9 giugno, durante un servizio di pattugliamento del territorio i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia hanno sottoposto a sequestro amministrativo due automobili rinvenute lungo la via per Sant’Angelo nei pressi del cementificio Buzzi-Unicem. Si tratta di un’Alfa 156 intestata ad un cittadino del Congo residente a Guidonia e di una Kia Carnival intestata ad un romeno, anche lui residente in città.

Le vetture, entrambe danneggiate a seguito di incidente, erano state abbandonate anni fa a giudicare dal fatto che la Kia risulta sprovvista di copertura assicurativa e revisione dal 2018, stesso anno in cui è scaduta l’assicurazione dell’Alfa la revisione della quale è scaduta addirittura nel 2016.

Una violazione del Codice della Strada che ad entrambe gli automobilisti costerà due multe, una da 877 euro per la mancata assicurazione e un’altra da 169 euro per la revisione. Per il momento le auto sono state trasportate presso il deposito giudiziario e i proprietari dovranno trasferirle in un luogo privato, chiuso e non accessibile, viceversa verranno confiscate.