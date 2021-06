A Palombara Sabina si contano i danni della bomba d’acqua. Sono saltati dei tombini, in viale Rieti e in via Roma; è caduto un albero su una strada provinciale e un palo della luce in strada dei colli.

“Nonostante l’improvvisa emergenza” ha detto il sindaco Alessandro Palombi, “nessuno è rimasto ferito. I tombini sono stati riposizionati e la protezione civile sta lavorando nelle aree cruciali”.